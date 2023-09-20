شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان الجونة " 60 جنيه " للمخرج عمرو سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائى، عن فيلم الافتتاح للدورة السادسة الفيلم القصير "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة، ومن بطولة نجم الراب زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى، المهرجان يقام من 13إلى 20 أكتوبر.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، ، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

وبمناسبة اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان، قال عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان: "نتشرف بحضور المخرج عمرو سلامة والمغني والممثل زياد ظاظا إلى الليلة الافتتاحية للمهرجان هذا الفيلم القصير هو دليل على التكامل الإبداعي بين هذين الفنانين الاستثنائيين كما يجسد روح المهرجان التي تنص على الاحتفاء بالتوافق بين الأشكال المختلفة للفن السابع."

فيما شارك المخرج عمرو سلامة حماسته بشأن عرض الفيلم قائلًا: "صناعة هذا الفيلم كانت بدافع الحب، ويسرني مشاركته مع الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي، مضيفا "علاقتي بمهرجان الجونة السينمائي علاقة ممتدة منذ الدورة الأولى والتي شهدت عرض فيلم شيخ جاكسون في ليلة افتتاحها، وافخر بمهرجان الجونة كونه واحد من أبرز المهرجانات العربية وله صيت وسمعة عالمية، وسعدت باختيار 60 جنيه كأول فيلم قصير يعرض في افتتاح مهرجان عربي فهي فكرة براقة ومناسبة لأجواء ليلة افتتاح المهرجان خاصة أنه يسبق عرض فيلم الافتتاح فعاليات السجادة الحمراء وفقرات حفل الافتتاح نفسه مما يؤثر على عدد الجمهور الذي يتابع الفيلم بعد يوم طويل، لذا فكرة اختيار فيلم قصير للافتتاح هي فكرة مميزة نتمنى أن تلقى قبول الجمهور ويتحول الأمر لطقس ثابت يتبع في مهرجانات أخرى" .

أما عن فيلم "60 جنيه" أضاف عمرو سلامة ، " مصر من الدول المطلعة على كافة الفنون حول العالم، ورغم تميز مصر على مستوى الموسيقي والغناء، إلا أن الراب المصرى حظى باهتمام كبير وأصبح له جمهور عريض وكون أنني واحد من المتابعين لهذا اللون من الفن وجدت أن قصص أغاني الراب تحمل قصص تعبر عن شريحة كبيرة من البشر وتتشابه بشكل كبير بين حكايتنا وحكايات أخرى على في كل العالم وبالتالي وجدت أن هذا العالم يستحق أن نعبر عنه من خلال فيلم يدخلنا في طياته".

في حين عبر بطل الفيلم زياد ظاظا عن سعادته قائلًا: "سعيد لأنني حصلت على فرصة للتعاون مع المخرج عمرو سلامة حيث يمكنني رؤية مشواري ينكشف أمامي على الشاشة الكبيرة. لطالما كانت "60 جنيه" عملًا شديد الخصوصية بالنسبة لي، وأتمنى أن يتفاعل معها الجمهور بطريقة بصرية جديدة."

"60 جنيه" وبطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ وإخراج عمرو سلامة وينافس الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان