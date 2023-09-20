أحمد فهمي يكشف كواليس ضرب حنان يوسف له في "سفّاح الجيزة"

خلال حواره مع المذيعة إنجي أبو السعود في "بودكاست سفاح الجيزة" المذاع عبر منصة "شاهد"، كشف الفنان أحمد فهمي للمرة الأولى كواليس مشهد ضرب الفنانة حنان يوسف له ضمن أحداث المسلسل، مشيراً إلى أنها كانت معلمته الأولى في التمثيل. إذ قال: "مشهد لما حنان يوسف ضربتني بالقلم اتعاد كتير عشان هي مكنتش قادرة تضرب جامد، وهي في المشهد ده خافت".

وأضاف: "وأنا بصّتي في المشهد ده كانت مش طبيعية عشان كان جوايا مشاعر مختلطة بين إن أنتِ السبب في كل حاجة، وفي نفس الوقت أنا من غيرها ولا حاجة، ففكرت في كل ده والريأكشن طلع لوحده".

كما كشف أحمد فهمي أنه تعلم التمثيل في بداياته الفنية على يد حنان يوسف، قائلاً: "حنان يوسف أول واحدة اتعلّمت معاها تمثيل، كانت بتدّيني ورش تمثيل برايفت ومكنّاش مصدّقين إن الأيام لفّت وهي بتعمل أمي دلوقتي في المسلسل".

من جانبها، تحدثت حنان يوسف عن شخصيتها في مسلسل "سفاح الجيزة"، من خلال تصريحات تلفزيونية، فقالت: "تقمّصت شخصية أم السفاح والحالة نفسها كانت مزعجة، علشان أعرف أتصرف في الشخصية، وشوفت شخصيات كده في الحقيقة لكن مكنش بالحدة دي".

مسلسل "سفاح الجيزة" هو بطولة الفنانين: أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف، باسم سمرة، إنجي أبو السعود، ناهد رشدي...، ومن إخراج هادي الباجوري.

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