هادي الباجوري يردّ على انتقادات اختيار باسم سمرة لدور الضابط في "سفاح الجيزة"

حلّ المخرج هادي الباجوري ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" الذي تقدّمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة "العربية"، حيث ردّ على انتقادات إسناد دور ضابط الشرطة في مسلسل "سفاح الجيزة" إلى الفنان باسم سمرة، مرجّحاً أن يكون السبب هو اعتياد الجمهور على الصورة النمطية للممثل الذي يلعب هذا الدور.

وقال الباجوري: "الجمهور بيحب يتفرج على الحاجة اللي اتعوّد عليها، ولما تدّيله حاجة جديدة بياخد وقت علشان يتقبلها".

وأضاف: "ليه باسم مايبقاش ضابط؟ هل مشكلتهم إنه دايماً كان بيعمل دور بلطجي؟ والضابط في مصر من كل أنحاء الجمهورية، وممكن يتكلم بلهجة فلاحي. إحنا مشكلتنا إننا في مسلسلات زي "الاختيار" تلاقي الضابط سواء أمير كرارة أو عمرو يوسف له شكل معين، وأنا بحب أطلع خارج المألوف، ومش لازم أدّي المتفرج ما يتوقعه".

واختتم هادي الباجوري بالقول: "باسم ممثل شاطر جداً وأي دور بيعمله مظبوط، وأعتقد الجمهور كان في البداية مخطوف، لكن بعد ما شافوا دوره وعلاقته بابنه تأكدوا إنه أتقن الدور".

مسلسل "سفاح الجيزة" هو بطولة: أحمد فهمي، ركين سعد، باسمسمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد...، ومن إخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.

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