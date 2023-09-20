شكرا لقرائتكم بعد 5 أشهر من وفاة والدها.. دينا الشربيني تفجع برحيل والدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد 5 أشهر على رحيل والدها، فُجعت الممثلة المصرية دينا الشربيني اليوم الأربعاء بوفاة والدتها وفق ما أعلنته عبر حساباتها في مواقع التواصل.

ونعت النجمة الشابة والدتها عبر حسابها في "إنستغرام" قائلة: "إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله. اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

منشور دينا الشربيني بوفاة والدتها اليوم

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كما أضافت أن صلاة الجنازة ستكون الخميس 21 سبتمبر/أيلول بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.

سبب الوفاة لم يعرف بعد!

هذا ولم يتضح بعد سبب وفاة والدة دينا الشربيني، واقتصر الإعلان على الوفاة فقط.

فيما انهالت رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، موجهين دعوات الرحمة والمغفرة لوالدة الممثلة المصرية.

منشور دينا في وفاة والدها في 5 أبريل الماضي

يشار إلى أن والد دينا الشربيني توفي في شهر أبريل/نيسان الماضي، وكتبت الفنانة وقتها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس".