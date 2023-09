ملك جمال لبنان سيف الوليد حرب ينال ٣ القاب في مسابقة ملك جمال الكون

ميرنا وليد - بيروت - شارك ملك جمال لبنان لعام 2023 سيف الوليد حرب في مسابقة ملك جمال الكون Mr International 2023 التي أقيمت في بانكوك في مملكة تايلند.



حفل كبير وضخم نافس فيه سيف المشتركين من كل دول العالم ونال فيه ثلاث ألقاب هي الأفضل في ملابس السباحة Best in Swimwear و Ayutthaya Award والرجل الأكثر كاريزما Most Charisma Men وهذا اللقب يوزع بين مجموعة من المشتركين، وعاد سيف إلى لبنان يوم أمس.

من أسرة الفن نبارك لملك جمال لبنان على هذا الفوز.

وتجدر الإشارة أن من توجه بلقب Mr International هو Kim Thitisan Goodburn من تايلاند.