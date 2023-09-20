بالفيديو- إلهام شاهين تحمس الجمهور لـ "ألفريدو" من خلال البرومو الثاني

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية إلهام شاهين البرومو الثاني لأحدث أعمالها وهو المسلسل المنتظر الذي يحمل إسم "ألفريدو" وذلك عبر حسابها الخاص، و أثارت شاهين حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم حيث علقت على المنشور بالقول: " البرومو الثانى لمسلسل ألفريدو اللذى سيتم عرضه يوم 24".
وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة لها من امام سيدة حريصا في لبنان عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ماكدةً من خلال التعليك انه تزور حاريصا في كل زيارة لها إلى لبنان حيث قالت: "فى كل زياره للبنان أحرص على زيارة حريصا .. أجمل المعالم السياحيه لبنان".
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