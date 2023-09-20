شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب عن أغنيتها "حضن أبويا": غنتها بكل مشاعرى وحبى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب في تصريح لـ ”الخليج 365” أنها سوف تطرح أغنيتها الجديدة "حضن أبويا" غدا الخميس، وقالت إنها تهدى هذه الأغنية لروح والدها رحمه الله لافتا إلى أنها قامت بغنائها بكل مشاعرها والتي تعبر بها عن مدى حنانه وحبها له وحالتها بعد فقدانه وتتمنى أن تنال إعجاب جمهورها.

وكانت قد انتهت الفنانة مى كساب مؤخرا من تسجيل الأغنية بعد أن خرجت من حالة الحزن التي كانت مسيطرة عليها بعد فقدانها لوالدها، ومرت ساعات التسجيل داخل الاستوديو بصعوبة وسط حزن وبكاء وسوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطلبت من متابعيها أن يرسلوا لها صورهم مع والدهم لتضمها بالكليب.

يذكر أن الفنانة مى كساب حققت نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ودارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.