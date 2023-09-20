شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنانة دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اليوم الأربعاء، فى بيان، السيدة ليلى السيد والدة الفنانة دينا الشربينى، والتي قد رحلت اليوم.

وجاء فى بيان النقابة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة ليلي السيد عبدالله والدة الفنانة دينا الشربيني.. وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت النجمة دينا الشربينى، عن موعد جنازة والدتها غدا من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع بعد صلاة الظهر.

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر إبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.