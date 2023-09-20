شكرا لقرائتكم خبر عن الوسط الفني فى أسبوع.. 5 حالات وفاة أبرزها أشرف مصيلحي وكريمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش نجوم الوسط الفني هذه الأيام حالة من الحزن العميق الذي سيطر على مشاعرهم بسبب كثرة حالات الوفيات التي أصابتهم خلال الأيام الماضية، والتي نرصدها لكم خلال السطور التالية:

وفاه الفنان أشرف مصيلحى

حيث فقدت الأوساط الفنية هذه الأيام الفنان أشرف مصيلحى الذى كان يمتاز بخلق دمث وعلاقات طيبة مع كل زملائه في الوسط، ورحل أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية في آخر أيامه، ولم يستطع فيها أن يأكل ويشرب، كما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفى على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك.



منال الصيفى

وفاه شقيق محمد فؤاد

وفى نفس الوقت الذى أعلن فيه عن وفاة الفنان أشرف مصيلحى كشف النجم محمد فؤاد عن رحيل شقيقه عبد الحميد، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالي الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبدالحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء"

محمد فؤاد

وفاة والدة اسلام إبراهيم

كما فقد الفنان إسلام إبراهيم والدته حيث كشف من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" البقاء لله والدوام لله.

وانهار الفنان إسلام إبراهيم، أثناء تلقي العزاء داخل مقابر العائلة بمحافظة دمياط، وتقرر إقامة العزاء بساحة عمر مكرم في القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب عودة الفنان اسلام ابراهيم إلي القاهرة مجددا.



اسلام ابراهيم

وفاة والد محمد مهران

وفي نفس التوقيت أعلن الفنان محمد مهران، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وفاة والده قائلا: "توفي إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران محمد مهران وتلقى عزاء والده بمسجد سيدي أبو السعود بجوار حي مصر القديمة، وحرص على الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، كما حضر الفنان مراد فكري.



محمد مهران

وفاة الفنانة كريمان

كما رحلت مؤخرا الفنانة الكبيرة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض، حيث أعلن ابنها الوحيد شيرين وفاة والدته التى صارعت المرض خلال الفترة الماضية، حيث احتجزت بالرعاية المركز بأحد المستشفيات قائلا: "توفيت إلى رحمة الله أمى الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا