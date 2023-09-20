شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان المسرح العربي، والتي تحمل اسم الدكتور أشرف زكي، ويقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمعهد العالي للفنون المسرحية برئاسة الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد ، ويدير المهرجان الفنان محمد فريد، حيث بدأ الاحتفال بعزف مقطوعات موسيقية من طلبة الأكاديمية على آلالات النفخ والطبل، وهم في استقبال حضور حفل الافتتاح.

يذكر أن الدورة 39 من مهرجان المسرح العربي يشارك بها ثمانية عروض ، وتقام في الفترة من 20 سبتمبر وحتي 28 سبتمبر ، وتضم تلك الدورة من المهرجان عدة مسابقات وهي : مسابقة العروض ومسابقة التأليف، ومسابقة لوح تشكيلية، ومسابقة مقال نقدي ودعاية.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض هو المخرج خالد جلال، وتضم لجنة التحكيم المخرج معتز التوني، والمخرجة مريم أبو عوف، والمنتج محمد مشيش، والمخرجة مي ممدوح، والمنتج أحمد الجنايني، والدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتور حاتم حافظ، والسيناريست أمين جمال، والمخرج أحمد خالد موسى، والمايسترو طارق مهران، والدكتورة عبير فوزي، ولجنة تحكيم مسابقة التأليف الدكتورة ياسمين عبد الحسيب، والناقد إبراهيم الحسيني، المؤلف محمد فضل.