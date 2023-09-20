شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وأحمد خالد موسى ومعتز التونى بحفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة 39 مهرجان المسرح العربي، والتى تحمل اسم الدكتور أشرف زكي، بمسرح أكاديمية الفنون، وحضر حفل الافتتاح الفنانة روجينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسي والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وقال الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالي 40 عاما قام أستاذنا الغالي فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليلا على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخصا غاليا علينا، فيكفي اسمك ياصديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه الدكتور أشرف زكي".

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون : "مهرجان المسرح العربي يعد من أقدم المهرجانات في مصر وتلك الدورة التي تحمل اسما عزيزا علينا ، ففي دورته الأولى كان طالبا واليوم أستاذا يحمل المهرجان اسمه إنه الصديق العزيز والأخ الدكتور أشرف زكي ، كل الشكر له على قبول أن تحمل الدورة اسمه".