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شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وأحمد خالد موسى ومعتز التونى بحفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالي 40 عاما قام أستاذنا الغالي فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليلا على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخصا غاليا علينا، فيكفي اسمك ياصديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه الدكتور أشرف زكي".
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون : "مهرجان المسرح العربي يعد من أقدم المهرجانات في مصر وتلك الدورة التي تحمل اسما عزيزا علينا ، ففي دورته الأولى كان طالبا واليوم أستاذا يحمل المهرجان اسمه إنه الصديق العزيز والأخ الدكتور أشرف زكي ، كل الشكر له على قبول أن تحمل الدورة اسمه".
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