شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوى يقدم أعضاء لجنة تحكيم الدورة 39 من مهرجان المسرح العربى بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر
وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.
وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالى 40 عام قام أستاذنا الغالى فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليل على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخص غال علينا، فيكفى اسمك يا صديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه دكتور أشرف زكي".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز