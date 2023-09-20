وفاة والدة دينا الشربيني بعد 5 أشهر من وفاة والدها

فجع الموت الفنانة المصرية دينا الشربيني اليوم الأربعاء، بوفاة والدتها، وذلك بعد مرور خمسة أشهر فقط على رحيل محمد الشربيني والد دينا.

وفاة والدة دينا الشربيني

نعت دينا الشربيني والدتها من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، قائلة: "إنَا لله وإنَا إليهِ راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كشفت دينا الشربيني خلال منشورها عن أن صلاة الجنازة ستكون غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي

انهيار دينا الشربيني خلال جنازة والدها

يُذكر أن الفنانة دينا الشربيني كانت قد دخلت في حالة من الانهيار ونوبة بكاء شديدة، وذلك لحظة وصول جثمان والدها محمد الشربيني لمسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجنازة عليه خلال أبريل الماضي. كان عدد كبير من النجوم والمشاهير والفنانين قد حرصوا علي التواجد إلى جوار دينا خلال الجنازة وكان على رأس المتواجدين حينها الفنانة المصرية دينا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانة صبا مبارك والفنانة درة وزوجها، والفنانة حلا شيحا والتي كانت حينها تُحاصرها شائعات غير مؤكدة بطلاقها من زوجها معز مسعود وخلعها للحجاب.

كانت دينا الشربيني قد أعلنت هي وعدد من أصدقائها عن وفاة والدها محمد الشربيني، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، منشورًا قالت خلاله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي - التجمع الخامس".

حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا بعض الصور للفنان عمرو دياب، أثناء تواجده في عزاء أحد الأشخاص، وزعم البعض أنه عزاء والد الفنانة دينا الشربيني زوجته السابقة، إلا أن هذه المزاعم غير صحيحة. فلم يتواجد عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني، وقد كانت الصور المتداولة من عزاءين مختلفين كان دياب قد حضرهما خلال السنوات الماضية.

إحدى الصور المتداولة، حينها، كانت خلال حضور عمرو دياب لعزاء والد المنتج الفني وصديقه حمادة إسماعيل عام 2019. أما الصورة الثانية التي انتشرت على نطاق واسع، والتي ظهر خلالها عمرو دياب مع دينا الشربيني نفسها من عزاء ما، فكانت قد التقطت قبل 3 أعوام في عزاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والذي حضره الثنائي معًا قبل انفصالهما ببضعة أشهر.

وخلال يوليو الماضي، نشرت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو يوثق للحظات المميزة التي جمعتها بوالدها الراحل خلال حياته. أرفقت دينا الشربيني الفيديو بتعليق طلبت خلاله الدعاء لوالدها بكلمات مؤثرة قائلة: "فراق الأب صعب أوي ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيز عليه يا رب من فضلكم ادعوا له هو بجد إنسان طيب أوي وكان بيحب الخير لكل الناس".

تفاعل عدد من النجوم والمشاهير حينها مع منشور دينا الشربيني، وعبرت بعض النجمات عن محبتهن لوالد دينا الشربيني الراحل الذي كان على علاقة طيبة بهن. فكتبت صبا مبارك: "ربنا يرحمه حبيبي أنا"، أما ياسمين رئيس التي تجمعها صداقة قوية بدينا الشربيني فعلقت قائلة: "ربنا يرحمك يا حبيبي".

وعبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستغرام، استمرت دينا الشربيني في إبداء حزنها لفراق والدها، ونشرت مجموعة من الأدعية، وطلبت من متابعيها ترديدها صدقة على روح والدها، كما طلبت منهم قراءة سورة الفاتحة

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