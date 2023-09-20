كاردي بي تعترف أنها كانت تخدر وتسرق الرجال

ميرنا وليد - بيروت - دافعت مغنية الراب الأميركية كاردي بي عن نفسها بعد ظهور مقطع فيديو لها قائلة إنها قامت بتخدير وسرقة الرجال الذين أرادوا ممارسة الجنس معها أثناء عملها كمتعرية قبل أن تجد الشهرة.



وواجت الفنانة انتقادات بعد إعادة تداول مقطع فيديو لها قديم جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "سواء كانت الخيارات سيئة في ذلك الوقت أم لا، فقد فعلت ما كان علي فعله للبقاء على قيد الحياة. لم أدعي أبدًا أنني مثالي أو أتيت من عالم مثالي".

تم إنتاج الفيديو الأصلي عندما بدأت مسيرتها المهنية في الانطلاق وكان ردها على شخص قال إنها لا تستحق النجاح لأنها لم تقم بأي عمل.

وقالت في الفيديو: "لم يتم تسليمي أي شيء. لا شيء"، قبل أن تكشف أنها كانت تدعو الرجال إلى فندق قبل تخديرهم وسرقتهم.

وردًا على هذه الضجة، قالت أنها كانت تتحدث عن أشياء في الماضي، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، شعرت أنني بحاجة إلى القيام بها لكسب لقمة العيش.