ماجد المهندس مكرّماَ بتمثال شمعي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل ضمّ أهل الصحافة والإعلام ونخبة من المدعويين، كشف متحف مدام توسو بديي عن تمثال شمعي للفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك تقديراً من سلسلة هذه المتاحف العالمية للفنان المعروف بصوته الفريد وموسيقاه التي تتميز بعمقها العاطفي وقوة أدائه، ولمسيرة كللها النجاح لأكثر من 20 عامًا، حصل المهندس خلالها على جوائز متعددة، وحقق أرقامًا قياسية في القوائم الموسيقية، وملأ المدرجات بمحبيه لعقود.



وخلال حفل الكشف عن المجسّم، وقف ماجد المهندس وجهًا لوجه مع تمثاله الشمعي، وكانت لحظة مليئة بالدهشة شاركها ممثلو وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة.

المغني والملحن السعودي -العراقي، ماجد المهندس، درس الهندسة في بغداد ومن هنا جاء لقب "المهندس" الذي منحه إياه جمهوره بحب، حصل أيضًا على لقب "الأمير" و"الصوت الماسي" و"مهندس الأغنية العربية" بسبب موهبته الموسيقية اللافتة ونجاحه الذي انتشر في العالم العربي، وقد تربع هذا الفنان على عرش قلوب جمهوره،

يذكر، أن ماجد المهندس هو من أكبر الداعمين للمواهب الشابة، وقد شارك في تقديم برنامج "سعودي آيدول" في عام 2022 بهدف إظهار وصقل مواهب الشباب السعوديين.