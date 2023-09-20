تكريم أشرف زكي.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ39 لمهرجان المسرح العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان المسرح العربي.

وحملت هذه الدورة اسم الدكتور أشرف زكي وأقيمت بمسرح أكاديمية الفنون، وتم تكريمه خلال الحفل.

حضر حفل الافتتاح الفنانة روجينا والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسي والمخرج معتز التوني والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي

عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وقال أيمن الشيوي خلال حفل الافتتاح: "منذ حوالي 40 عاما قام أستاذنا الغالي فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات،

ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليلا على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة،

لأن تلك الدورة تحمل اسم شخصا غاليا علينا، فيكفي اسمك ياصديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه الدكتور أشرف زكي".

وأعلن الشيوي، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة 39 من مهرجان المسرح العربي، والتي تشكلت من المخرج خالد جلال رئيسا، والمخرجة مريم أبو عوف،

والمخرجة مي ممدوح، الدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل، والمنتج محمد مشميش، والمخرج الفنان معتز التوني، والمنتج أحمد الجنانيني، والمخرج أحمد خالد موسى،

والدكتور أحمد عبد العزيز وكيل معهد الإسكندرية، والمايسترو د. طارق مهران، والسيناريست الدكتور حاتم حافظ، السيناريست الفنان أمين جمال.