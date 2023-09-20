محمد عادل إمام عن دوره في "أبو نسب": "من أكتر الشخصيات اللي حبتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد عادل إمام، عن شخصيته التي يقدمها بفيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه بالسينمات في ديسمبر المقبل.

ونشر محمد إمام، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جدا من كتر البوستات والمعايدات والرسايل اللي بتجيلي .. شكرا على كل الحب ده".

وتابع: "وبالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم أبو نسب.. الدكتور علي من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها".

وأضاف محمد إمام: "استنوا فيلم جامد إن شاء الله.. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم".

واحتفل محمد عادل إمام بعيد ميلاده في 16 سبتمبر إذ أنه من مواليد 1984.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.