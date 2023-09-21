بالصور- حفل زفاف طفلة مسلسل" الكبير أوي" و صدمة الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة ليلى عدنان، صاحبة دور الطفلة " سو " في مسلسل الكبير أوي، عن مجموعة صور من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وسط أجواء من البهجة.

وانهالت التعليقات التي كشفت عن صدمة الجمهور لسرعة تحول الطفلة إلى شابة جميلة، وجاءت كالتالي:" إزاي كبرت كده، دا احنا عجزنا أوي ، الوقت بيجري بشكل مخيف"

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت العروس بفستان أنيق حاز إعجاب جمهورها.

ولفتت العروس الأنظار بدورها في مسلسل الكبير أوي، أمام النجم أحمد مكي، وظهرت بدور الطفلة المتمردة المشاكسة.