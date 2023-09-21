هيفاء وهبي تشوق جمهورها لفيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لفيلمها الجديد، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل.

ونشرت هيفاء صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء التعاقد على الفيلم، وعلقت قائلة: "فيلم جديد من تأليف أ.هيثم سعيد وإخراج أ.مرقص عادل، التحضيرات بدأت من ٤ شهور، طرح المخرج فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي و فكرة فيلم أكشن، والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة".

يذكر أن أخر أعمال هيفاء وهبي الفنية فيلم "رمسيس باريس" والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.