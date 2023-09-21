ميرهان حسين جريئة وريم مصطفى أنيقة .. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق.

ريم مصطفى

الفنانة ريم مصطفى، شاركت متابعيها، صورة لها أثناء تجولها بشوارع إيطاليا، عبر حسابها علىإنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية ارتدت فيها "تيشرت أبيض

وجيب باللون الوردي".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة" وظهرت مرتدية "تيشيرت أسود وبدون مكياج".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ارتدت فيها بنطلون وتوب جينز ونضارة شمس ووضعت مكياج بسيط.

درة

الفنانة درة، ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، وشاركت الصور عبر حسابها على "إنستجرام" وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة صيفية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" ظهرت خلالها وهي ترافق ابنتها تمارا إلى المدرسة.

أية سماحة

ظهرت الفنانة أية سماحة، بإطلالة صيفية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها أثناء تواجدها بأحد الفنادق.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها أثناء تواجدها بالمطار، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "راجعة لقدري أحلى قدر ده ولا إيه".

ريم سامي

شاركت الفنانة الشابة ريم سامي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها.