شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "عنب" يوقف التصوير لمدة أسبوع بسبب وفاة والدة إسلام إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج أحمد نور إيقاف تصوير فيلمه الجديد "عنب" بسبب وفاة والدة الفنان إسلام إبراهيم والحالة النفسية التي يمر بها، وقال لـ ”الخليج 365” أنه ينوى استئناف التصوير بعد أسبوع وذلك في أحد الفنادق وبعدها يطير أبطال الفيلم الى الغردقة لتصوير عدة أيام هناك.

يشارك في فيلم عنب كلا من الفنانة آيتن عامر، محمود حافظ ، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.



أبطال فيلم "عنب"

يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم فيلم "ع الزيرو" وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران.

ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثانى على التوالي بين بيومى فؤاد وأيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات" المعروض حالياً في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية