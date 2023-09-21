الإسكندرية السينمائى يعلن الأفلام المشاركة بمسابقة أفلام شباب مصر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن الأفلام المشاركة بمسابقة أفلام شباب مصر الخاصة بالدورة الـ39، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

وكان الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، كشف عن دخول المهرجان في نوع من التقشف، وذلك بسبب الظروف العالمية وتأثيرها على الأسعار.

وكتب أباظة على حسابه عبر فيس بوك: "للأسف الشديد بعد هذه السنوات أجد نفسي مضطرا إلى الحديث عن ضعف ميزانية المهرجان، وتأثير ذلك على قدرتنا على دعوة كل من نرغب في دعوته، وكل من يرغب في الحضور".

وأضاف: "اضطررنا إلى تخفيض عدد الضيوف وتخفيض حجوزات الفنادق إلى 100 غرفة بدلا من 270 غرفة العام الماضي، والحرج فقط هو ما يدفعني إلى كتابة هذا البوست، فلا أملك أن أدعو من أرجو دعوتهم، ولا أملك أن أدعو من يرغب في الحضور، فكلاهما وجوده إضافة وفخر وشرف كبير".

وأكمل أباظة: "الواجب يحتم علينا التقشف المبالغ فيه حتى تمر السفينة في هذا الخضم الصعب.. أرجو المعذرة وأن تسامحونا، على ضعف إمكاناتنا وإن كانت أحلامنا تطول السحاب وقدرتنا تعجز عن تلبية طلباتنا ورغباتكم، دمتم سندا لمهرجان يقترب بسرعة من عامه الخمسين رغم كل التحديات وتقبلوا محبتي وتقديري للجميع".