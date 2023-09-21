شكرا لقرائتكم خبر عن "سو" طفلة الكبير أوى تحتفل بزفافها.. انظر كيف أصبح شكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الجمهور يتذكر ملامح تلك الطفلة الصغيرة التي ظهرت فى مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، فى دور "سو"، قبل أن تفاجأ متابعوها بصور حفل زفافها على رجل من خارج الوسط الفني.

واحتفلت الفنانة الشابة ليلى عدنان، صاحبة دور الطفلة "سو" في مسلسل الكبير أوى، بحفل زفافها بأحد فنادق بالقاهرة، فى عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

وعرض من مسلسل الكبير أوى 7 أجزاء، وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فما زال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.