شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد لـ"الشاهد": روايتي "الحرب في بر مصر" حولها سمير أبو سيف لفيلم "المواطن مصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن القصة التي أخبرته بها والدته، عن شهيد اسمه على اسم ابن العمدة ووجه هو وجه ابن الغفير، ظلت تطارده خلال عمله في المستشفى العسكري، وهو يستقبل الجرحى ويوصل الشهداء إلى ذويهم في القرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج صلاح أبو سيف وسيناريو وحوار محسن زايد، وبطولة عمر الشريف وعزت العلايلي.

وعن ملابسات تحويل الرواية إلى فليم، قال إن صلاح أبوسيف كان قامة عظيمة، لها أغلب أفلام قائمة أهم 100 فيلم مصري، وكان يجلس مع نجيب محفوظ، فاستأذنه أن يلتقيه وأحضر معه نسخة من رواية "يحدث في مصر الآن"، لكن أبو سيف طلب الرواية التي كانت ممنوعة في مصر وقتها "الحرب في بر مصر" لأنها تتناول زاوية سلبية في الحرب، وبعد سنوات وافقت الرقابة عليها وطبعت في مصر.

وقال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه توجه إلى منزل المخرج القدير صلاح أبو سيف في عابدين، وأهداه رواية "الحرب في بر مصر"، وكان عنده المنتج حسين القلا الذي ساهم في إنتاج روائع للسينما المصرية.

وأضاف أن المنتج حسين القلا أخبره أنهم متجهين إلى باريس للقاء عمر الشريف ليقوم ببطولة الفيلم، وتحفظ القعيد في البداية على اختيار عمر الشريف بسبب زيارته لإسرائيل، لكن صلاح أبو سيف قال له "أنت مسؤول عن روايتك فقط ونحن مسؤولين عن الفيلم".

وذكر أن عمر الشريف قدم دور العمدة بشكل ممتاز، وكان يزور الحسين وخان الخليلي، وينتقي الأزياء المناسبة للشخصية، وكان يصطحبها معه في غرفته بالفندق ليعيش داخل الشخصية.