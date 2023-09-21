بعد أزمته الأخيرة وظهوره على تيك توك.. شاهدوا صورة نادرة لـ «السيد خفاجة» والد الأشقاء الثلاثة «فادي وشادي وهادي»

كتب امير فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:52 صباحاً - شارك الفنان فادي خفاجة -في وقت سابق- جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بصورة لوالده وظهر من خلالها وهو يجلس علي كرسي متحرك وتمني ان يعود والده لحالته الصحية .

والد فادي خفاجة

وعلق علي صورة وقاله وقال “الراجل ده ابويا .. مجننني وتعبني نفسيا ….ضيع عمره في تلات رجاله …جري يمين وشمال ..عمل الي يتعمل والي ميتعملش ….ودلوقتي ساكت خالص ….وانا كل الي بتمناه من الدنيا……… اتكلم ياعم السيد ….اتكلم ياعرب …..ابوس جزمتك اتكلم”.

فادي خفاجة وأخوته

ويعتبر الفنان فادي خفاجة واحد من النجوم اللذين حققوا نجاح وشهرة وكبيرة منذ مرحلة الطفولة، خاصة وأنه كان من أبناء محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس. واستطاع فادي خلال مرحلة الطفولة أن يشارك في عدة أعمال هو وشقيقه الأصغر منه “هادي خفاجة” و”شادي خفاجة“.

وكان فادي خفاجة قد أثار جدل كبير على مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب انهياره في بث مباشر علي موقع تيك توك بسبب عدم عرض أعمال فنيه عليه خلال الفترة الماضية.

فادي خفاجة على تيك توك

ظهر فادي خفاجة في حالة انهيار وهو يتحدث عن لجوئه إلى جولات تيك توك قائلا “اضطريت أدخل في جولات تيك توك لإني مش لاقي شغل والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فادية قاعد في البيت من غير شغل.

تابع “محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا اتخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض أن أقل حقوقي أشتغل بقا كفاية”.

آخر أعمال فادي خفاجة

يذكر أن الفنان الشاب فادي خفاجة شارك مؤخرا في مسلسل “سوق الكانتو” الذي عرض رمضان عام 2023.

وقام ببطولة هذا العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث المسلسل حول طه القماش وعائلته صاحبة المكانة الكبيرة في سوق القماش، والتي يحتوى ماضيها على أسرار تؤثر في علاقتها بالشخصيات الأخرى في السوق، وتخلق عداوات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى راوية ذات الأصول اليونانية، التي تقودها الظروف إلى لقاء طه في السوق، وكيفية تطور العلاقة بينهما.

شارك فادي أيضًا بدور البطولة في مسرحية “شفيقة القبطية”، التي عرضت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

شارك في بطولة المسرحية مع فادي خفاجة عدد من النجوم، مثل علا رامى، مجدى فكرى، علاء عوض، منه جلال، وائل علاء، اسماء الباجورى، شيرين موسى، رغدة جمال، المطرب مالك، سعيد البارودى، تامر يوسف، أحمد راضى.

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