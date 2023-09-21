الملكة رانيا ضيفة على هدى قطب في “ذا توداي شو”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 03:58 صباحاً - استضافت الإعلامية الأميركية الشهيرة هدى قطب في برنامجها الصباحي “ذا توداي شو”، جلالة الملكة رانيا العبدالله.
,ونشرت الملكة رانيا، في صورا من المقابلة عبر حسابها على منصة انستغرام، وعلقت قائلة “انضممت اليوم في نيويورك إلى هدى قطب في البرنامج الصباحي ذا تودي شو. شكراً على الحوار الرائع”.
كما نشرت الملكة رانيا مقتطفات من اللقاء الذي تكلمت خلاله عن الاستقطاب في العالم التي تمنع العالم من ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها من التغير المناخي الى الهجرة واللا مساواة.
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