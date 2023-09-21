وعد تطرح أغنيتها الجديدة "عايزاك على انفراد" عبر "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت المطربة وعد أغنية جديدة بعنوان "عايزاك على انفراد" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

تقول كلمات الأغنية: "عايزاك على انفراد.. سيب كل الناس وقوم.. هل عندك اعتراض.. ان العالم في كوم.. وانت لوحدك في كوم.. ده أنا أموت لو زعلك زاد.. ده أنا ألف وراك بلاد.. علشان انت تعز عليا".

يُذكر أن من أبرز ألبومات المطربة وعد "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة.