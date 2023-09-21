انطلاق أسبوع أفلام جوته في الإسكندرية اليوم.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات أسبوع أفلام جوته في الإسكندرية اليوم الخميس الموافق ٢١ من سبتمبر وتستمر حتى ۲٦ سبتمبر.

وننشر في السطور التالية جدول عروض أسبوع أفلام جوته، الذي يشمل إنتاجات ألمانية ومصرية وعربية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير.

يضم البرنامج أفلاما روائية شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحصلت على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد. بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام مثل: العاديون، راينجولد، الكل يتحدث عن الطقس، شرف، تحت الشجرة، توباب، حكايات البيت الأرجواني، ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش، غرام أورفيا، أغنية الغراب، فرنر هرتسوج – حالم راديكالي، تعال معي إلى السينما - عائلة جريجور، الحب والمارك الألماني والموت،جولة ميم المملة، والسد. بعض هذه الأفلام تعرض للمرة الأولى بمصر.

يحكي فيلم الافتتاح للمخرجة صوفي لينينباوم، حياة باولا مع والدتها في مجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات: "شخصيات رئيسية"، و"شخصيات ثانوية"، و"فرعية"، وهي مصطلحات مستعارة من عالم السينما. يسود هذا النظام الاجتماعي الاضطهاد، حيث تعيش الشخصيات "الفرعية" على هامش المجتمع، وتعتبر أدنى طبقة في الإسكان الجماعي التابع للدولة.

وحصل الفيلم على عديد من الجوائز مثل جائزة المواهب الألمانية الشابة لأفضل "إخراج" و"إنتاج" في مهرجان ميونيخ الألماني ۲٠۲۲، وعلى جائزة أفضل فيلم للأطفال والشباب من معهد جوته عام ۲٠۲۲.

يعقب عرض الفيلم مناقشة حية مع مخرجة الفيلم صوفي لينينباوم.

ومن الأفلام العربية المشاركة في أسبوع الأفلام الفيلم الروائي "شرف" للمخرج سمير نصر، الذي يعرض في مصر لأول مرة، وهو إنتاج مصري وعربي وأوروبي مشترك، حيث يدخل شرف السجن بعد أن قتل رجالا دفاعًا عن النفس. ويُشكل السجن انعكاسًا للمجتمع: فهناك جناح "ملكي" للسجناء المرفهين، وجناح "شعبي" للفقراء. تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم إفريقي، وأفضل ممثل آسيوي من ضمن جوائز "سبتيموس" في هولندا عام ٢٠٢٢، وتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المملكة العربية السعودية ٢٠٢١.

تقام في إطار أسبوع أفلام جوته في الإسكندرية ماستر كلاس مع سمير نصر.

ناضل المخرج وكاتب السيناريو المشارك سمير نصر لأكثر من عشر سنوات من أجل تحويل رواية صنع الله إبراهيم الشهيرة إلى فيلم سينمائي.

وبدا في كثير من الأحيان أنه لم يعد هناك أمل في إنتاج فيلم "شرف"، حتى تم تصويره أخيرًا في عام 2019.

سيكشف المخرج سمير نصر في هذه الدورة التدريبية كواليس رحلته الطويلة لإخراج هذا الفيلم والصعوبات العديدة التي واجهته.

سيتحدث سمير نصر أيضًا عن المرونة، والإلهام، والأدوات التي يحتاجها مُخرج الأفلام في عالمنا السريع التغير.

وفي النصف الثاني من اليوم ستتاح للمشاركين فرصة تبادل تجاربهم ومشاريعهم الحالية.

كما يعرض فيلم فِرنر هِرتسوج - حالم راديكالي وهو فيلم وثائقي عن المخرج فِرنر هِرتسوج، الذي تُعتبر أفلامه، مثل "فيتزكارالدو" أو "أجوري، غضب الله"، من كلاسيكيات السينما، وظلت لفترة طويلة جزءًا من ذاكرة السينما الجماعية. وصنفته مجلة تايم الإخبارية في عام 2009 كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في عصرنا الحالي. وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أنه يواصل إنتاج وإخراج الأفلام بلا كلل.

و أخيرا تقام في إطار الأسبوع جلسة نقاش بين أريت نايدهارت، وجيسكيا خوري وأحمد السبكي

"جلسة نقاش يتحدث فيها خبراء في صناعة الأفلام: إيريت نايدهارت (ميك فيلم)، أحمد السبكي (زاوية)، وجيسيكا خوري (فيلم كلينيك). سيدور النقاش حول المشهد المتغير لتوزيع الأفلام العربية، واستراتيجيات استغلال الفرص والتغلب على التحديات التي قد تساهم في تشكيل مستقبل أفضل للصناعة.