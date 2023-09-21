شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة ينضم لأسرة مسلسل "قائمة الأمانى" مع شريف منير ورانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان عمرو وهبة إلى أسرة مسلسل "قائمة الأمانى" للفنان شريف منير تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ليكون ثانى المتعاقدين على العمل بعد رانيا يوسف التي انضمت منذ أيام.

وفى سياق متصل يواصل عمرو وهبة تصوير دوره في مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال عمرو وهبة مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON في شهر فبراير الماضى، ومن بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم.

"حكايات جروب الدفعة" سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.