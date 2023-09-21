شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الأولي لـ مهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء اليوم الخميس في الساعة الـ8 مساء، ويشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج الأرميني ديفان أفيتسان وهو فنان متعدد المواهب كمنتج وكاتب سيناريو ومهندس صوت وحائز علي عدة جوائز سينمائية وصل عددها إلي 20 جائزة من بينها أفضل فيلم روائي لفيلمه الأخير بوابة إلي الجنة والتي حصل عليها من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021.

وأيضا تكرم إدارة المهرجان الممثلة السورية سلاف فواخرجي والنجم هاني سلامة تقديرا لمسيرتهما الفنية.

افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ومن المقرر حضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب.

كما أنه من المقرر حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.

فيلم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يعرض في حفل حفل افتتاح المهرجان الفيلم القصير "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي، وتقدم الحفل الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن إستعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته.