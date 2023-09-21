بيل موراي عمل عتالاً في طفولته.. وهكذا دخل عالم الشهرة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد بيل موراي وهو ممثل كوميدي وكاتب أميركي.

ولد في ويلميت، إلينوي، وهو الخامس من بين تسعة أطفال، لأبوين لوسيل (كولينز)، كاتب غرفة البريد، وإدوارد جوزيف موراي الثاني، الذي كان يبيع الخشب. هو من أصل أيرلندي. ومن بين إخوته ممثلون بريان دويل موراي وجويل موراي وجون موراي. عمل ومعظم إخوته عتالين، لكي يدفع رسومه الدراسية إلى أكاديمية لويولا، وهي مدرسة يسوعية.

مارس الرياضة وقام ببعض التمثيل أثناء وجوده في تلك المدرسة، ولكن على حد تعبيره، "فشل في الغالب". التحق بكلية ريجيس في دنفر لدراسة تمهيدي الطب لكنه ترك الدراسة بعد إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة الماريجوانا. ثم انضم إلى National Lampoon Radio Hour مع زملائه الأعضاء دان أيكرويد وجيلدا رادنر وجون بيلوشي. ومع ذلك، بينما أصبح هؤلاء الثلاثة الأعضاء الأصليين في Saturday Night Live (1975)، انضم إلى Saturday Night Live مع Howard Cosell (1975)، والذي تم عرضه لأول مرة في نفس العام. بعد فشل هذا العرض، حصل لاحقًا على فرصة الانضمام إلى Saturday Night Live (1975)، حيث حصل على جائزة إيمي الأولى للكتابة المتميزة في مسلسل كوميدي منوع أو مسلسل موسيقي. ذهب لاحقًا إلى دور البطولة في الأفلام الكوميدية، بما في ذلك كرات اللحم (1979)، كاديشاك (1980)، سترايبس (1981)، توتسي (1982)، غوستبوسترس (1984)، غوستبوسترس 2 (1989)، البخيل (1988)، ماذا عن بوب ؟ (1991) و يوم جرذ الأرض (1993). كما شارك في إخراج التغيير السريع (1990). حصل موراي على إشادة إضافية من النقاد في وقت لاحق من حياته المهنية، حيث قام ببطولة فيلم Lost in Translation (2003)، والذي أكسبه جائزة جولدن جلوب وجائزة البافتا لأفضل ممثل، بالإضافة إلى ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل. حصل أيضًا على ترشيحات لجائزة جولدن جلوب عن أدواره في Ghostbusters، Rushmore (1998)، Hyde Park on Hudson (2012)، St. Vincent (2014)، ومسلسل HBO الصغير Olive Kitteridge (2014)، والذي فاز عنه لاحقًا بجائزة Primetime الثانية جائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم.