مخرج مصري يشارك في لجنة تحكيم جوائز الـ Emmys العالمية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج المصري عمرو سلامة عبر حسابه عن مشاركته في لجنة تحكيم جوائز الإيميز.

وكتب عمرو سلامة "سعيد بإعلاني إن تم اختياري للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز الإيميز للأعمال التليفزيونية العالمية، شرف ليا إني شاركت في اختيار الأفضل في أعمال التليفزيون من حول العالم كله".

والجدير بالذكر إلى أن حفل توزيع جوائز الإيميز العالمية سيقام يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أما النسخة ال75 من حفل توزيع جوائز الإيميز الأميركية فقد تم تأجيلها بسبب إضراب الممثلين في هوليوود، وكانت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية قد كنتبت بيانا ذكرت فيه "إضراب هوليوود وراء تأجيل حفل جوائز الإيمي، وفي الوقت الحالي يصعب تحديد موعد بديل، خاصة في ظل تعقد الأزمة وعدم وجود حلول مطروحة".

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