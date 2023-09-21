بالصورة - ميرفا قاضي بإطلالة جذابة أمام حوض السباحة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة البنانية ميرفا قاضي صورة جديدة على حسابها، وظهرت ميرفا وهي تستمتع بآخر أيام الصيف مرتدية بيكيني باللون الأخضر أمام حوض السباحة.

يذكر أن ميرفا، شاركت مؤخرا في مسلسل "الثمن" إلى جانب الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية رزان جمال وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

يذكر ان ميرفا القاضي هي فنانة لبنانية / فرنسية من مواليد 8 ايلول وهي أكبر أخواتها؛ والدتها كارول قسطانتينان من مدينة نيس في فرنسا ووالدها وليد القاضي من لبنان وأول ظهور لها في الشاشة في مهرجان كوكولا وكانت تبلغ من العمر 14 سنة .

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