شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب العديد من التحضيرات خلال الفترة الماضية تنطلق فعاليات الدورة الأولي لـ مهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء اليوم الخميس في الساعة الـ8 مساء، ليكون أحدث المهرجانات السينمائية التي تشهدها مصر،

يرأس المهرجان محمد الباسوسي ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، ويشهد العديد من عروض الأفلام والندوات والتكريمات أيضا لعدد من نجوم الفن المؤثرين.

وفي السطور التالية نسرد كل ما تريد معرفته عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب الذي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويقام برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.



ميرنا وليد





افتتاح المهرجان

يقام حفل افتتاح المهرجان على أحد اليخوت في قلب البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بينما تحيي الحفل فرقة "سبايس مكس" بقيادة الموزع الموسيقي حمادة البيلي، والتي تقدم أوبريت غنائي "حلم سينما الشباب"، من كلمات محب غبار، وألحان بلال محمد، وتوزيع موسيقي حماده البيلي.

وقال رئيس المهرجان إن إختيار فريق فني من الشباب يأتي من منطلق إهتمام إدارة المهرجان بأن تتصف فعالياته بروح تتفق مع طبيعة المهرجان المعني بسينما الشباب.



فيلم برسوم يبحث عن وظيفة

كلمات الأوبريت تعبر عن الأمل والتفاؤل، حيث تدور فكرته حول التواصل بين أجيال الكبار والشباب في مجال صناعة السينما، مع حقهم في الحلم والعمل والنجاح بأفكارهم المتجددة.

ويعرض في حفل افتتاح المهرجان الفيلم القصير "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي، وتقدم الحفل الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن إستعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته.



محمد الباسوسي رئيس المهرجان





تكريمات مهرجان الغردقة

وتشهد فعاليات المهرجان تكريم عدد من النجوم منهم السورية سلاف فواخرجي، لما قدمته من أعمال مهمة على شاشة السينما في مصر وسوريا كممثلة ومخرجة.

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، إن تكريم فواخرجي في الغردقة السينمائي هو إضافة مهمة لدورة المهرجان التأسيسية، وتأكيدا على أهتمام المهرجان بإلقاء الضوء على التجارب الشابة، مشيرا إلى أن سلاف فواخرجي لعبت أولى بطولاتها السينمائية وهي في سنوات الدراسة بالجامعة.

كما قررت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم النجم هاني سلامة، تقديرا لمشواره السينمائي المتنوع والمتميز، وأعرب هاني عن سعادته وتقديره بتكريمه خلال الدورة الأولى من المهرجان، قائلا إن هذا التكريم يعنى له الكثير خاصة وأنه يأتى من مهرجان نوعى لسينما خاصة جدا لا نشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل مركز الصدارة في سباق الجوائز الكبرى، كما أن التكريم يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه والخاص بأفلام الشباب الواعدة من صناع السينما، وهذا ما يمثل حافز قوي بالنسبة لى من أجل المشاركة فى هذا المهرجان.

ويكرم المهرجان في حفل إفتتاحه المخرج الأرميني ديفان أفيتسان وهو فنان متعدد المواهب كمنتج وكاتب سيناريو ومهندس صوت وحائز علي عدة جوائز سينمائية وصل عددها الي 20 جائزة من بينها أفضل فيلم روائي لفيلمه الأخير بوابة الي الجنة والتي حصل عليها من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021



فيلم ابرة وخيط

أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يضم المهرجان 3 مسابقات، الأولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية للفيلم القصير، بالإضافة لمسابقة أفلام الطلبة.

يشهد المهرجان منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، هي "مذكرات بولينا" من كرواتيا، و"قصة" المغرب، و"أبناء رمسيس" فرنسا، و"واخر السعاة" من العراق، و"الحراسة الليلية" ألمانيا، اضافة الى الفيلم الوثائقي "لستُ لقيطًا" انتاج لبنان ـ رومانيا..

هناك قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه 4 أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان انها أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري "بوح"، والتونسي "وحلة"، و"حياة جديدة" من ايطاليا، وفيلم "المستشفى" انتاج المصري السعودي.

لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التلفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل اشكال العنف والعنصرية، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من النجمة داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.

وفي مسابقة الفيلم القصير، ينافس 20 فيلما، منهم 9 أفلام أجنبية، وهي "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" أنجلترا، و"لغة الخيال" سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا، و"الحياة الأخرة" تنزانيا.

وأيضا 11 فيلما من الدول العربية، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" سوريا، و"العالم رائع" الكويت، و"عبد" الأردن، و"فتى الجمبري" اليمن، و"جالينا الموصل" العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة اداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تشكلت برئاسة المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ، وتضم في عضويتها كلا من الفنان صبري فواز من مصر، المخرج والممثل السعودي عمر الجاسر، الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب بالسعودية.



صبري فواز

جائزة خضراء

تمنح إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب جائزة خضراء، لأحد الأفلام التي تتناول موضوعات عن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، من الأعمال المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل المسابقة الرسمية، لأفضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبئية والتغيرات المناخية، وهي القضية التي باتت تشغل العالم في الأونة الأخيرة

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وقال سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان إن فكرة الجائزة تأتي متسقة مع توجهات وزارة البيئة المصرية، والرامية لتحويل مدينة الغردقة إلى مدينة صديقة للبيئة، مشددا على أن تقديم جائزة خضراء في الغردقة السينمائي هو بمثابة دعم اتجاه موجود في السينما العالمية لإنتاج أفلاما تتناول قضايا بيئية، فضلا عن دعمها لمسار عالمي جديد في صناعة السينما يتعلق بإنتاج أفلام صديقة للبئية، وذلك بالحفاظ على مفردات البيئة الطبيعية من أشجار وغابات وحيوانات وكائنات بحرية أثناء صناعة الفيلم السينمائي.



محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان

قررت إدارة مهرجان الغردقة الاول لسينما الشباب وضع برنامج عروضه وكتالوج الافلام عبر مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان، وذلك مساهمة من المهرجان في مبادرات الحفاظ على البيئة في مدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهجان، إن حماية البيئة ودعم مبادرات الحفاظ عليها تعد من الأهداف الأساسية لمهرجان الغردقة السينمائي.

ورش المهرجان

ويشهد المهرجان العديد من الورش منها عن الاخراج السينمائي، والتي تستقبل شباب محافظة البحر الأحمر من هواة الفن السابع، تحت عنوان "حرفيات الإخراج السينمائي" ويقوم بالتدريب فيها المخرج الدكتور خالد بهجت ويتناول فيها عدة محاور أساسي، وهي عناصر التوكيد السينمائية المسرحية، عناصر حرفية الإخراج الخمسة، الأسلوب المميز للمخرج السينمائي وعناصره، نوعيات الافلام والبانوراما، صناعة المشهد السينمائي

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شعار الجائزة

واختارت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب تمثال الملك توت عنخ آمون ليكون "أوسكار" جوائز دورته الأولى، إذ تم تصميم نسخة طبق الأصل من تمثال توت عنخ امون "الكا"، على يد خبراء المجلس الأعلى للآثار.

يأتي اختيار التمثال باعتبار الفرعون الشاب، والذي حكم مصر وهو في سن التاسعة، فضلا عن كونه الفرعون الذي أثار دهشة العالم سواء بدراما صعوده للعرش ورحيله مبكرا وهو في سن 19 عاما إثر حادث أحاط به كثير من الغموض، أو بقصة اكتشاف مقبرته كاملة قبل 100عام في وادي الملوك بالاقصر .

ومن المقرر أن يحضر في حفل الافتتاح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب.

كما أنه من المقرر حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.