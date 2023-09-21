نانسي عجرم وهيفا وهبي بنفس الفستان.. وإليكم سعره المرتفع - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبناني نانسي عجرم في حفلها بقبرص، بفستان من تصميم العلامة التجارية Solangel والذي سبق ان اختارته زميلتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير عيد ميلادها قبل 6 أشهر تقريبا باللون الفوسفوري. وظهرت كل من نانسي وهيفا جميلتان به اذ ان الفستان يجمع بين الشياكة والبساطة بطريقة تجعل الجسم يظهر بقالب لافت.

والفستان ليس رخيصا بل يعره مرتفع اذ يصل الى 3,626 دولار أميركي أي حوالي 112 ألف جنيه، لكن على من أحببتم الفستان الاحثر وبأي لون على نانسي او على هيفا؟

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