خاص وبالفيديو- ورد الخال تتحدث بكل صراحة وشفافية : "مش عيب ما يكون عندي عمل بين إيديي؟"

ميرنا وليد - بيروت - حلت النجمة اللبنانية ورد الخال ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر، في سلسلة حلقات ضمن برنامج Special الفن.



في الجز الثالث والأخير من المقابلة، أشارت ورد إلى أن الشاعر الراحل أنسي الحاج، هو أول من اكتشف موهبتها بالتمثيل، وقال لوالدتها الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، إن على ورد أن تتجه الى هذا المجال.

وقالت ورد إنها لا تخاف على مستقبلها لأنها "تعيش كل يوم بيومه"، خصوصاً أن لا قوانين في لبنان، ولا حماية للفنان.

وكشفت ورد بكل صراحة، أنه ليس هناك نص بين يديها، وأنها لا تحضر لأي عمل حالياً، مضيفة: "مش عيب ما يكون عندي عمل بين إيديي؟"

وأشارت ورد إلى أنها لا تريد أن تعتزل، وتريد ان تخدم المهنة حتى النهاية، بحسب عمرها وشكلها، وتحدثت عن الصراع الذي في داخلها، بين أن تخضع لحقن فيلر وبوتوكس، أو أن تترك نفسها على طبيعتها، وتحدثت عن الانتقادات التي تطال الممثلات في هذا النطاق في الحالتين.

وكشفت ورد أنها تحب أن تمثل مع الممثل التونسي ظافر العابدين، مشيرة إلى أنها تحب عمله، ولديه ستايل خاص، كما تحب أن تعمل ورد مع الفنانة سيرين عبد النور والممثلة نادين الراسي والممثلة منى زكي، ومع الكاتبة ريم حنا، لأنه لم يسبق أن تعاونتا معاً، وكذلك تحب أن تعمل مع المخرج رامي حنا.