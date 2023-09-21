أغنية "إكشف" لـ أيتن عامر تحتل المركز الثامن على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتلت الفنانة أيتن عامر، بأغنيتها الجديدة "إكشف" المركز الثامن بين الأغاني على موقع يوتيوب وذلك بعد أيام من طرحها.

كما احتلت الأغنية قائمة التريند على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" وقام عدد كبير من الفنانين بمشاركة الأغنية وحققت ملايين المشاهدات خلال أيام من طرحها.

"إكشف" كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة أيتن عامر، تصوير فيلم "عنب" ويشاركها العمل عدد كبير من الفنانين، منهم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن.