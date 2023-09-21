شكرا لقرائتكم خبر عن حصل على بكالوريوس الزراعة ثم أثبت موهبته فى التمثيل.. ذكرى ميلاد خليل مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسى، حيث أنه من 21 سبتمبر 1946، حصل على بكالوريوس زراعة، ثم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية، عشق خليل مرسى الفن منذ صغره وقدم العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة منها التراجيدى والشر، والكوميدى، وأراد أن يسلك طريق الفن ويقدم بالمعهد العالى للفنون المسرحية، لكن والده رفض والتحق بكلية الزراعة.

لكن الفنان الكبير خليل مرسى لم ينس حلمه وشارك فى مسرح الجامعة دون علم والده وبعد تخرجه التحق بوظيفة، لكن لم يفقد الأمل فى حلمه وتقدم للمعهد العالى للفنون المسرحية واجتاز الاختبارات والتحق بالمعهد.

وبعد التحاقه بالمعهد بدأت مسيرته الفنية وبدأ يثبت نفسه من خلال موهبته سواء فى المسرح أو التليفزيون أوالسينما قدم عده أعمال مسرحية منها أهلا يابكوات والزير سالم ، سكة السلامة، دستور يا أسيادنا، لعبة الست، كارمن.

ومن المسلسلات التي شارك فيها سقوط الخلافة صدق وعده الإمام الشافعي، الإمام المراغي، الطارق، ​هارون الرشيد​، الإمام الطبري، إسلام حنا، الجماعة، سنوات الحب والملح وراجل وست ستات و"لن أعيش في جلباب أبي، ومن الأفلام "أوقات فراغ، حبك نار، مافيا، الساحر، بلية ودماغه العالية، إمراة هزت عرش مصر والطيب والشرس والجميلة".