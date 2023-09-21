شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى سالم ومحمود عبد التواب ويحيى إسماعيل.. 3 مخرجين جدد فى الأوف سيزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم الأوف سيزون الحالى، تواجد 3 مخرجين جدد يخوضون تجربة الإخراج لأول مرة في الموسم الدرامى، حيث تحرص الشركة المتحدة على تصعيد الفنانين والمخرجين وغيرهم من كل فئات العمل الفنى، وخلال السطور التالية نستعرض هؤلاء المخرجين الشباب الذين قدموا أعمالا كمساعدين لمخرجين كبار، ثم انتقلوا إلى مخرج أول .

خيرى سالم

يخوض المخرج خيرى سالم تجربته الاخراجية الأولى بمسلسل "على باب العمارة" وهو أحد انتاجات منصة watch it الأصلية ، ومقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بطولة حاتم صلاح وعدد كبير من الفنانين وهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي،، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب.

وعمل خيرى سالم مخرجاً للوحدة الثانية لمسلسل الاختيار بأجزائه، ومسلسل كلبش، وعمل كمخرج لبعض البرامج، كما قدم العديد من الأفلام كمساعد للمخرج بيتر ميمى.

محمود عبد التواب

يخوض أيضاً المخرج محمود عبد التواب أولى تجاربه الإخراجية بمسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والمقرر عرضه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من وليد فواز، مراد مكرم، ناردين فرج، إيمان الشريف، ولاء الشريف، رامى الطمبارى، وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعمل محمود عبد التواب "توبة" مساعد مخرج في العديد من الأعمال الهامة خلال السنوات الماضية، حيث عمل مع المخرج تامر محسن في "تحت السيطرة" و"هذا المساء" و"لعبة تيوتن"، كما عمل مع المخرح مروان حامد في فيلم "الفيل الأزرق 2" ومع المخرح طارق العريان في فيلم "ولاد رزق" ومع المخرجة هالة خليل في فيلم "نوارة".

يحيي إسماعيل

المخرج يحيي إسماعيل يقدم مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، ومقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، وبدأ يحيي إسماعيل تصوير المسلسل الأيام الماضية ويشارك في بطولة المسلسل كلا من سلمى أبو ضيف وكريم قاسم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من الفنانين خلال الفترة المقبلة .

وقدم يحيي إسماعيل خلال الفترة الماضية مسلسل "ريفو" الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه ويعد تجربه ناجحه للغاية، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، وإنتاج watch it.