ميدو عادل.. لهذا السبب رفض تجسيد شخصية محمد صلاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره في برنامج “الستات”، الذي تقدّمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على قناة “النهار”، كشف الفنان الشاب ميدو عادل سبب رفضه تجسيد شخصية النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي، في عمل فني.

وقال ميدو إنه لا يشبه محمد صلاح من حيث الملامح، ولكن قد يكون يشبهه في “الستايل” والشكل العام.

وعندما طُرح اسمه لتجسيد شخصية محمد صلاح في عمل فني، علّق قائلاً: “أنا قلت وقتها محمد صلاح مسيرة لم تكتمل لسه، نجم كبير، أنا شايف إننا نسيبه في حاله، نبعد عنه، عندنا جوهرة كبيرة جداً جداً، أتمنى نحافظ عليها على قد ما نقدر”.

واختتم ميدو بالقول: “أنا رأيي نستنى شوية لسه مسيرته شغالة، ونجاحاته مخلصتش، ليه أقعد أتكلم عن حاجة لسه ممتدة”.

وعن تصريحه بأنه يتمنى الموت على المسرح وانتقادات الجمهور لذلك، قال ميدو عادل: “العمل عبادة، وأتمنى الموت وأنا أعمل وأكسب رزق حلال”.