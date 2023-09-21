باسم سمرة عن “سفّاح الجيزة”: “لولا وجودي لما نجح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان باسم سمرة عن كواليس دور الضابط الذي أدّاه في مسلسل “سفاح الجيزة” الذي انتهى عرضه أخيراً وحقق نجاحاً كبيراً، إلى جانب حديثه عن صعوبات التصوير.

وقال باسم: “المسلسل خد وقت في التحضير ومجهود كبير على الرغم من أنه ثماني حلقات، ولكن خد مجهود كأننا بنعمل 30 حلقة، وكان فيه إخراج على أعلى مستوى وطاقم التمثيل كان على مستوى فوق الممتاز”. وأضاف: “الإخراج كان مختلف لأن هادي الباجوري اختار لوكيشنات في أماكن حقيقية مش استوديهات أو ديكور، وكان فيه مشاهد في مصر الجديدة وجري وسط المطبات والعربيات في مشاهدي مع أحمد فهمي، والتصوير الخارجي بيكون صعب مش سهل ومحتاج إنتاج قوي بيقدر يسيطر على التصوير والحمد لله إحنا تعبنا والنهاية الصورة طالعة حلوة أوي والناس حاسة أن فيه حاجة مختلفة في العمل”.

وعن سبب نجاح المسلسل، قال مازحاً: “سبب نجاح المسلسل إن أنا موجود فيه ودي أقل حاجة عندي”.

وأشار باسم سمرة إلى أنه قدّم دور الضابط من قبل، موضحاً: “عملت في فيلم “المشتبه” دور ضابط مع أحمد حمدي وعمرو واكد، وكنت محقق بوليس في مسلسل “بدور”، وقدمت دور عبد الحكيم عامر وأنا بحب التنوع ومحبش اتحصر في دور واحد”.

وعن الانتقادات التي تعرّضت لها الفنانة داليا شوقي بسبب دورها في المسلسل، قال: “مش عارف ليه الهجوم على داليا شوقي كده هي ممثلة رائعة وعاملة شغل حلو وإن شاء الله تبقى أحلى ولكن الناس مستعجلة وبتعمل أحكام وفيه هجوم غير مبرر”.

وأبدى باسم سمرة استياءه من رأي البعض حول أن شخصية “سفاح الجيزة” كانت ستناسبه أكثر من دور الضابط الذي قدّمه في المسلسل… وقال مستنكراً: “قالوا لي ليه أنت متعملش دور السفاح وكأنهم هما اللي هيختاروا لي الدور أو كأني أنا اللي بختار ومفيش مخرج ومؤلف، ولو أصلاً الدور اتعرض عليَّ مكنتش هعمله طبعاً لإني مش حابه لإن في الوقت ده كنت بعمل دور شعبي في “بابا المجال” فمينفعش أعمل حاجة في نفس السكة… أنا كمان عاوز أستمتع بدور مختلف، ومش شغال بس علشان أبسط الناس أنا كمان عاوز اتبسط”.

وكشف عن رأيه في الحرية المطلقة في تناول الأعمال الفنية، مشيراً إلى أن الفن من المفترض أن يقدّم كل شيء ولكن بثقافة ووعي ومن دون رقابة متعنتة، حيث قال: “عندنا رقابة متزمتة، ولكن المفروض الفن يقدم كل شيء بثقافة ووعي من غير رقابة متعنتة، والفنان لازم يكون عنده ثقافة ومتنور ويكون رقيب على نفسه لكن مش لازم نقلع عريانين علشان نقدم مشهد، لإن مش دي الحرية من وجهة نظري، لإن فيه حاجات تانية مهمة نقدم بيها رسالة ونحذّر من حاجة”.

وعن أعماله الفنية المقبلة، كشف باسم سمرة أنه يحضّر لفيلم جديد مع المخرج شريف عرفة، وذلك بعد مشاركته أخيراً في فيلم “البعبع” مع الفنان أمير كرارة.