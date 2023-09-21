كيندال جينر بفستان مثير تحضر مع حبيبها حفل الأوركسترا السعودية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حضرت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر وحبيبها المغني البورترويكي باد باني حفل فرقة الأوركسترا السعودية في دار الأوبرا بـ متروبوليتان في ولاية نيويورك. وتألَّقت كايلي بفستان أسود مثير ذو فتحة من توقيع دار الأزياء الإيطالية بوتيغا فينيتا، ويبلغ سعره 4060 دولار أميركي. وجلس الثنائي إلى جانب بعضهما البعض في الشرفة العلوية لدار الأوبرا مع اصدقائهما واستمتعا بالحفل الذي عكش التراث السعودي العريض وحضارته. ويعتبر حفل فرقة الأوركسترا السعودية في دار الأوبرا بـ متروبوليتان في مدينة نيويورك، جزءًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعريف العالم على ثقافتها وتراثها إلى العالم.

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