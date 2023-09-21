جون بون جوفي لن يغني بحفل زفاف إبنه وهل سيكون حاضراً

ميرنا وليد - بيروت - سيكون الفنان جون بون جوفي حاضرًا من أجل الممثلة ميلي بوبي براون وابنه الممثل جيك بون جيوفي، بعيدًا عن الميكروفون.



وكشفت نجمة "The Stranger Things" أن الفنان لن يؤدي حفل زفافها على جيك لهذا السبب الجميل: "أشعر أن هذا يطلب مني أن أذهب وأقوم بمسرحية كاملة للجميع" ، شاركت ميلي. أضافت: "أعتقد أن الرجل يحتاج إلى استراحة، فهو لا يتوقف. إنه يلعب دائمًا التنس أو دروس الغناء. أعتقد أنه يحتاج إلى استراحة. استراحة لمدة ثلاث ساعات."

أما كيف يتم التخطيط ليومها الكبير؟ وأشارت: "الأمر لم يكن مرهقًا على الإطلاق بالنسبة لي. جيك منخرط جدًا. إنه مفيد جدًا خلال العملية برمتها. لم أشعر أبدًا بالوحدة في هذا الأمر، وهو ما أعتقد أنه لطيف حقًا. أنا دائمًا أقول: "هل هذه فكرة جيدة؟ هل هذه فكرة جيدة؟" لكن في نهاية المطاف، إنه مجرد يوم حميم للغاية لكلينا، ونحن متحمسون للغاية حقًا".