"في الجنة".. ياسمين صبري تنعى والدة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ياسمين صبري، والدة الفنانة دينا الشربيني، التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط من وفاة والد "دينا".

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على تويتر: "البقاء والدوام لله.. الله يصبر قلبك يا رب دينا الشربيني، إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني، أمس الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن وفاة والدتها، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم أرحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، وأجمعني بها في جنتك، اللهم أرحمها وأغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء والمغفرة".

وأضافت: "صلاة الجنازة الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

كان والد الفنانة دينا الشربيني قد رحل عن عالمنا في أبريل الماضي بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي يعرض حاليا بالسينمات، ويشارك في بطولته: تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج سارة وفيق.