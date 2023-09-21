بالصور.. وصول جثمان والدة دينا الشربيني لمسجد المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنانة دينا الشربيني، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث تقام صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني أمس وفاة والدتها بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها أبرزهم: يسرا، صبا مبارك، ياسمين صبري، تامر حسني، وآخرون

من ناحية أخرى شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وشارك في بطولته: تامر حسني، ساندي، ومن إخراج سارة وفيق.