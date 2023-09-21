12 معلومة عن ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" بعد زواجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الممثلة ليلى عدنان، التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، داخل أحد الفنادق بحضور الأهل والأصدقاء والأقارب.

وأقيم حفل زفاف طفلة "الكبير أوي" في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت العروس بفستان أنيق حاز إعجاب متابعيها.

ونستعرض لكم معلومات عن ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" في السطور التالية:

- من مواليد 14 مارس 2000.

شاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009.

ثم شاركت بمسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011.

- قدمت في مسلسل الكبير أوي ج2 دور (سو).

- ظهرت في "الكبير أوي" بدور الطفلة المتمردة المشاكسة.

- يتابعها على إنستجرام 62 ألف شخص.

- رصيدها الفني 16 عملا دراميا.

- في عام 2019 شاركت بمسلسلي "بلا دليل" و "شبر ميه".

- شاركت في فيلمين فقط هما "بنات العم" و "نوارة".

- شاركت في مسلسل"شارع عبدالعزيز" عام 2011.

- تواجدت في تجارب فنية ناجحة مسلسل "قلوب" و "على كف عفريت" و "الشريط الأحمر" و "بنات خارقات (بنات سوبر مان)".

- كانت آخر تجاربها الفنية مسلسل "حي السيدة زينب" عام 2021.