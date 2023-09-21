ميرنا وليد - بيروت - أهدى الفنان المصري حمزة نمرة أغنيته التي تحمل إسم "مرايات" لوالده الراحل الذي كان طبيب كما و إحترف فن الرسم".

وشارك حمزة نمرة صورة قديمة جمعته بوالده الراحل وعلق عليها بالقول: "أنا فاكر الصورة دي، كانت في عيد ميلادي وبابا الله يرحمه كان جايب لي هدية، أنا كنت عايز الموقف يعدي بسرعة ومحرج واخواتي بيصوروني وبابا بيديني الهدية وهو حاضنني. لما شوفت الصورة دلوقتي لقيتني بقول لنفسي ياريتك كنت مركز أكتر من كده في اللحظة دي وعرفت تعبر عن المحبة اللي جواك للي حواليك. بابا كان من صغره فنان وبيحب الرسم, كان نفسه يطلع رسام، لما خلص ثانوية عامة مجموعه كان يدخله كلية طب القاهرة، لكن هو كان عايز يدخل فنون جميلة.. كل عيلته وقفوا ضده وأقنعوه إن القرار الصح إنه يدخل طب ويأجل الفن شوية لحد ما يخلّص، طبعاً اتخرج من الطب وما دخلش فنون جميلة وسافر واشتغل طبيب أربعين سنة، كان مخلص جداً لشغله وربنا رزقه نجاح وسمعة طيبة. في مرضه الأخير بابا كان كل اللي بيعمله إنه يصور رسوماته القديمة اللي رسمها وهو صغير وينشرها على الفيسبوك، كأنه بيقول إعرفوني، ده أنا، مش الشخص اللي عرفتوه الأربعين سنة اللي فاتت. أغنية مرايات.. بأهديها ليك يا بابا".





كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من الطفولة.. حمزة نمرة يهدي أغنية "مرايات" لوالده الراحل بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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