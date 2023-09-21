ملكة جمال تركيا لعام 2011 ممثلة شهيرة.. وهكذا أطلت بالمايوه منذ 13 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - لم يشكل الكشف عن أن الممثلة التركية ميليسا أصلي باموك كانت ملكة جمال تركيا لعام 2011، صدمة للجمهور، وذلك بسس جمالها الخارق وملامحها المميزة للغاية.



وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لـ ميليسا عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال تركيا، وعلقوا إلى إعجابهم الدائم بها، منذ 13 عاماً حتى اليوم.

وميليسا أصلي باموك‏ وهي ممثلة وعارضة أزياء هولندية تركية ولدت في يوم 14 أبريل/ نيسان 1991 في مدينة هارلم في هولندا، وفازت بمسابقة ملكة جمال تركيا لعام 2011، بعد أن تسلمت اللقب من غيزيم ميميتش ملكة جمال تركيا لسنة 2010.

شاركت ميليسا في عدة مسلسلات وأفلام تركية وميليسا تتقن التكلم بعدة لغات وهي اللغة الإنجليزية واللغة التركية واللغة الهولندية واللغة الألمانية وقليلاً من اللغة الفرنسية.