محمد ثروت يبكي خلال حديثه عن ابنه أحمد وأزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المطرب محمد ثروت، عن أزمة مرض ابنه النادر المخرج أحمد ثروت الذي عانى منه خلال الفترة الماضية.

وقال ثروت، ببرنامج ET بالعربي: "أحمد ابني تعرض في يوم وليلة لمرض مناعي نادر، هجوم من الجهاز المناعي على الجهاز العصبي من ناحية الشمال".

وتابع: "في يوم وليلة لقيت ابني مش قادر يتحرك وكان اختبار صعب لكن بالصبر وشكر الله تعالى بتعدي كل حاجة".

وأضاف باكيا: "مفيش أغلى من الضنا وهذه دموع شكر لله تعالى، مفيش أي شيء إلا بإرادة الله ومفيش قبل ولا بعد الصحة في حياة الإنسان".

وكان أحمد ثروت أعلن في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، عن شفاءه واستجابته للعلاج بعد مرور 160 يوما منذ إصابته بمرض نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، التي اضطر بسببها للسفر الى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه هناك.

وكتب نجل محمد ثروت: "الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم النهاردة بعد ١٦٠ يوم صراع مع متلازمة ميلر فيشر، أول يوم أنجح اني أقف تاني علي رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات".

وتابع: "اتعلمت كتير من اختبار ربنا ليا، اتعلمت الرضا والحمد علي كل حال وان ستر ربنا علينا فوق كل شيء ومدي تحملك بيجي معاه كرمه ليك فالاخر وانه مش هيخذلك طول مانت مسلم امرك وأن عادي ممكن ابتدي تاني كل حاجة من الاول وان لسه في امل طول ما في حياة".

واستكمل: "ربنا ألهمني في أول الإصابة اني أوثق الاختبار ده من أول يوم حتي الآن، وده عشان أول ما أقوم إن شاء الله اتمني اكون سبب ف التوعيه لمثل هذه الامراض النادرة وازاي لو لقدر الله اتصابت انت بيها او حد قريب منك تتعامل معاه ازاي لأن جزء كبير من التعافي هو الحالة النفسية للمصاب".

وتابع: "حابب أقول حاجة من قلبي بجد، الكرم اللي ربنا كرمني بيه ده نور لي حاجات كتيرة، خلاني أقعد مع نفسي أقيمها وعرفني قيمة نعمة نعمة هو مديهالي زي اني أدخل الحمام لوحدي أو أعرف أكل لوحدي أو أمشي خطوة أو حتي أتحكم في جسمي واللي معظم الناس متعرفهوش اني كنت فقدت بصري لاسابيع في عيني اليسرى وفقدت القدرة على التحكم فالكلام لأكثر من شهر".

وأردف: "وكل يوم كنت بسأل نفسي وأنا في ظروف دي لو ربنا افتكرني هو أنا قدمت ايه لكل اللي حواليا؟.. ووصلت دلوقتي أن بقى عندي هدف أكبر من اني أنجح أو أشتغل لنفسي بس، خلي عندي احساس بحاجات قيمتها لما دخلت فيها وحسيت بيها زي مثلاً واحد جاله المرض اللي صابني ومش عارف وفاكر ان عنده مرض تاني وتوفي عشان عنصر الوقت لم يسعفه أو مريض تاني عرف التشخيص ومعهوش فلوس العلاج نظرا ان العلاج بتاع الأمراض المناعية زي حقن الأجسام المضادة غالية جداً".

وأضاف: "إن شاء الله قريباً جداً هقول عن حاجة شغال عليها هتخفف المعاناة عن أي حد محتاج مساندة أو مساعدة ويا رب يقدرني وما أشوفش حد يدخل في اختبار زي اللي أنا مريت بيه.. أخيرا حابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب اني أقف تاني على رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا، ودعواتكم ليا لإتمام الشفاء على خير ويا رب يكون ربنا جعل مني بعد اختباره ده إنسان أفضل".