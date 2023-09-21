بعد طرحه بأسبوعين.. رفع فيلم"شمس" لـ عمرو عبد الجليل من السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - رفعت دور العرض السينمائي فيلم "شمس" من السينمات بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة، وذلك بعد طرحه أمام الجمهور منذ أسبوعين فقط.

وطرح فيلم "شمس" في جميع دور العرض السينمائي يوم 9 سبتمبر الجاري.

تدور أحداث فيلم"شمس" حول رجل يدعى "خالد" يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته شمس، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

فيلم "شمس" يخوض بطولته عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، هدى الاتربي، محمد سليمان، علاء مرسي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف طلال الطريفي، وإخراج معوض إسماعيل.